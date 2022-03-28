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21 апреля, 21:49
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В Черноземельском районе состоялось совместное учение компании «Лукойл-Нижневолжскнефть – Калмыкия» и подразделений регионального Управления МЧС

Сотрудники предприятия и спасатели продемонстрировали слаженные действия, которые позволили в кратчайшие сроки справиться с поставленной задачей. С места события - Белг Манцаева.

По легенде учений, в результате размыва и проседания грунта под отмосткой одного из резервуаров объемом 20000 кубических метров, произошла утечка нефти. Аварийная бригада приступила к самостоятельному сбору горючей жидкости. Именно в этот момент – случилось возгорание, огнем была охвачена площадь в 15 тыс. кв.м. К месту ЧС выдвинулись силы и средства управления МЧС и спасательные формирования региона такие, как «КРИО-Сервис» и «Спассервис». Задействовано было в общей сложности  свыше 120 человек и 14 единиц техники.

Учения проводятся с целью отработать тактику тушения пожаров на энергетических объектах, а также выработать общую линию взаимодействия всех формирований.

Обеспечить надежную защиту окружающей среды – приоритет для подразделений компании «Лукойл».  Специалисты по итогам учений отмечают, высокая организация и слаженные действия личного состава чрезвычайного ведомства Калмыкии, и других специализированных организаций позволит им и в реальной ситуации обеспечить надежную защиту. Чтобы оперативно  действовать в любых нештатных ситуациях, усовершенствуется техника и обновляется оборудование.

Ну, а после – учения, приближенного к реальным условиям, несколько торжественных минут. Церемония награждения: наиболее отличившимся сотрудникам вручены грамоты и благодарственные письма.

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