Сбер представил нейросеть mGPT, которая умеет генерировать тексты на калмыцком

SberDevices представила многоязычную версию нейросети GPT-3: модель под названием mGPT может генерировать тексты на 61 языке мира*, включая калмыцкий. mGPT — это первая в мире генеративная модель, которая поддерживает такое количество языков. Она доступна в двух версиях: базовой, с 1,3 миллиарда параметров, опубликованной в открытом доступе в облачном хранилище СберДиск, и расширенной, с 13 миллиардами параметров, которая скоро станет доступна на платформе машинного обучения ML Space от SberCloud.

Модель mGPT может использоваться как просто для генерации текста, так и для решения различных задач в области обработки естественного языка на одном из поддерживаемых языков путём дообучения или в составе ансамблей моделей. Модель показывает выдающиеся результаты на многих задачах few-shot и zero-shot learning: в этой области машинного обучения не требуется отдельно доучивать модель, достаточно сформулировать задачу текстом и привести несколько примеров, после чего mGPT научится выполнять новую задачу. Это может использоваться для того, чтобы научить автоматизированную систему отвечать на вопросы, определять эмоциональную окраску текста, извлекать из текста имена, фамилии, названия компаний и т. п. Модель может также использоваться как компонент различных речевых технологий — например, для улучшения качества распознавания речи, генерации сценариев диалоговых систем и т. д.

Денис Филиппов CEO SberDevices, вице-президент по новым цифровым поверхностям Салют Сбербанка: «В 2020 году мы представили русскоязычную версию нейросети GPT-3, именно она используется в двух виртуальных ассистентах семейства Салют от Сбера — Джой и Афине. Мы продолжили развивать наши NLP-технологии и представили модель mGPT, поддерживающую более 60 языков, при этом для многих из них ранее генеративных моделей просто не существовало. Это среди прочего станет нашим вкладом в сохранение и развитие языков народов России: mGPT умеет генерировать тексты на калмыцком».

Русскоязычная версия GPT-3, разработанная Сбером, доступна на платформе SmartMarket.

Цифровая экосистема Сбера – это множество сервисов, которые постоянно совершенствуются для более комфортной и интересной жизни наших клиентов в Калмыкии. Технологии искусственного интеллекта Сбер использует в самых различных областях: начиная с «умных» устройств для дома и заканчивая медицинскими сервисами, которые позволяют выявить болезнь на ранней стадии. Нейросеть mGPT – очередной шаг Сбера в развитии технологий. Вениамин Ким Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка

*Полный перечень языков, доступный в модели mGPT: азербайджанский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, башкирский, белорусский, бенгали, бирманский, болгарский, бурятский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, грузинский, датский, иврит, индонезийский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, калмыцкий, киргизский, китайский, корейский, латышский, литовский, малайский, малаялам, маратхи, молдавский, монгольский, немецкий, осетинский, персидский, польский, португальский, румынский, русский, суахили, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, тувинский, турецкий, туркменский, узбекский, украинский, урду, финский, французский, хинди, чувашский, шведский, якутский, японский.