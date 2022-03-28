Сегодня из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту отправится в очередное путешествие поезд Цветущая степь

Его запустили Российские железные дороги. Первый круговой маршрут он совершил 15 апреля. Туристам представится возможность побывать в столице донского казачества Ростове–на-Дону, и посетить Калмыкию – волшебный мир тюльпанов. Провести время в кругу тех, кто организовал и стал участником большого красочного фестиваля с песнями и танцами. А еще, гости узнают много нового и интересного из истории, традиции и обычаев народов, населяющих степной регион.