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26 апреля, 15:00
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В Черноземельском районе руководство двух сельхозпредприятий оштрафовано за нарушение требований законодательства РФ при приеме на работу бывших госслужащих

В Черноземельском районе руководство двух сельхозпредприятий оштрафовано за нарушение требований законодательства РФ при приеме на работу бывших госслужащих

Согласно Трудовому кодексу в случае приема на работу госслужащего работодатель обязан в течение десяти дней сообщить об этом прежнему работодателю. Данная процедура проводится с целью противодействия коррупции и избежания конфликта интересов при трудоустройстве.

Поскольку руководители сельхозпредприятий не проинформировали руководство ведомств, где ранее работали граждане М. и К, их привлекли к административной ответственности, предусмотренной по ст. 19.29. КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего".

По решению суда назначен административный штраф на сумму 50 тысяч рублей с каждого СПК. Судебные приставы в рамках исполнительного производства предупредили должников о последствиях неуплаты административного штрафа, после чего руководитель одного из СПК оплатил задолженность в добровольный срок. Другой организации придется уплатить исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей.

Взысканные штрафы перечислены в бюджет государства, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.

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