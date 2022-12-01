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26 апреля, 14:17
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"Бамб цецг" - так издревле наши предки называли символ калмыцкой степи Тюльпан

"Бамб цецг" - так издревле наши предки называли символ калмыцкой степи Тюльпан

Об этом "цветке счастья" сложено немало легенд и преданий, которые передаются из поколения в поколение. Испокон веков, на территории Калмыкии, расцветая, тюльпаны покрывали землю разноцветным пышным ковром. Калмыцкие писатели, художники и музыканты создали немало произведений об этом уникальным цветке. Певец родного края, поэт Константин Эрендженов, с раннего детства оставшись без матери, испытывал неиссякаемую любовь и ласку калмыцкой степи. В своих произведениях, автор с нежностью обращается к "живому" дыханию тюльпанов, ковыля и полыни.

"Шаги по огненным Тюльпанам" - так называется радио-композиция по стихам и песням Народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова. Слушайте передачу в эфире Радио Калмыкии 30 апреля в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут.

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