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27 апреля, 09:04
Новости

Сегодня в Элисте, как и по всей стране пройдет международный исторический диктант

Сегодня в Элисте, как и по всей стране пройдет международный исторический диктант

Он посвящен событиям Второй мировой Войны. Его цель - сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Основная тема в этом году - "Победа Красной армии, в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда". Присоединиться к диктанту можно как в онлайн формате, так и очно. Мероприятие пройдёт на нескольких площадках.

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