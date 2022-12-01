Сегодня в Элисте, как и по всей стране пройдет международный исторический диктант

Он посвящен событиям Второй мировой Войны. Его цель - сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Основная тема в этом году - "Победа Красной армии, в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда". Присоединиться к диктанту можно как в онлайн формате, так и очно. Мероприятие пройдёт на нескольких площадках.