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23 мая, 12:44
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В Черноземельском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Черноземельском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Страшная авария унесла жизни троих человек. Трагедия произошла сегодня в половине третьего ночи на 20 километре автодороги «Комсомольский-Артезиан». Автомобиль Лада-Веста, под управлением 44-летнего жителя Целинного района, столкнулся с грузовиком Вольво, под управлением 31-летнего жителя Дагестана. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 2 пассажира Лады-Веста. Еще один пассажир легкового авто с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура Черноземельского района проводит проверку.

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