Сегодня ожидаются сильные дожди

В ночные часы и утром 24 мая местами по Калмыкии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 м/с.

Главное управление МЧС России по региону рекомендует: по возможности воздержитесь от поездок по городу или оставайтесь дома или на работе; А если находитесь на улице используйте средства защиты: зонт, непромокаемый плащ или резиновые сапоги; если дождь застанет в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, а постарайтесь их объехать.