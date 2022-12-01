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23 мая, 10:24
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Молодые предприниматели Калмыкии могут принять участие в маркетах на городских фестивалях в День молодёжи

Молодые предприниматели Калмыкии могут принять участие в маркетах на городских фестивалях в День молодёжи

Они пройдут 24 июня, в 14 регионах России. Отбор проводит Росмолодёжь. Как сообщается в телеграм-канале столичной администрации, это хорошая возможность для представителей малого бизнеса рассказать о себе, представить новой аудитории свои товары и услуги. Заявки принимаются до 1 июня. Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. При подаче заявки важно качественно описать товар или услугу, а также предоставить фотоматериалы.

Отметим, маркет для самых юных участников — от 14 до 18 — реализуется при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Фото: Администрация города Элисты

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