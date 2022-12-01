Сегодня на базе Калмыцкого государственного университета состоится национальная научно-практическая конференция "Реализация государственной политики в области противодействия коррупции: современное состояние и перспективы развития", сообщает пресс-служба учебного заведения.

Будут работать несколько секций. Среди них: противодействие коррупции на региональном уровне, в молодежной среде, а также правовые аспекты такой работы. Примут участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, науки и образования.