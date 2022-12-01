  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 мая, 07:19
Новости

Сегодня на базе Калмыцкого государственного университета состоится национальная научно-практическая конференция

Сегодня на базе Калмыцкого государственного университета состоится национальная научно-практическая конференция

Сегодня на базе Калмыцкого государственного университета состоится национальная научно-практическая конференция "Реализация государственной политики в области противодействия коррупции: современное состояние и перспективы развития", сообщает пресс-служба учебного заведения.

 
Будут работать несколько секций. Среди них: противодействие коррупции на региональном уровне, в молодежной среде, а также правовые аспекты такой работы. Примут участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, науки и образования.
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия