В Черноземельском районе Калмыкии полиция задержала жителя Ставропольского края, находящегося в федеральном розыске.
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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, совместно с участковыми уполномоченными полиции, в районном центре Комсомольский задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже.
В ходе проверки установлено, что мужчина находится в федеральном розыске. Задержанный доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Инициатор розыска ОМВД России «Буденновский» уведомлен.
Фото: МВД Калмыкия