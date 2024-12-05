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6 декабря, 16:43
НовостиСобытиеКриминал

В Черноземельском районе Калмыкии полиция задержала жителя Ставропольского края, находящегося в федеральном розыске.

В Черноземельском районе Калмыкии полиция задержала жителя Ставропольского края, находящегося в федеральном розыске.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, совместно с участковыми уполномоченными полиции, в районном центре Комсомольский задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в федеральном розыске. Задержанный доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Инициатор розыска ОМВД России «Буденновский» уведомлен.

Фото: МВД Калмыкия

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