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6 декабря, 16:06
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В Калмыкии, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», отремонтировали участок трассы Элиста-Арзгир-Минеральные Воды протяженностью более 12 км.

В Калмыкии, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», отремонтировали участок трассы Элиста-Арзгир-Минеральные Воды протяженностью более 12 км.

Для улучшения качества автодорожного покрытия ремонт провели с применением современных асфальтобетонных смесей. Это позволит повысить прочность и износостойкость дорожного покрытия. Трасса входит в опорную сеть РФ и значима для связи и логистики со Ставропольским краем, а также для туристического потока.

Роман Новиков - руководитель Федерального дорожного агентства отметил, что важно добиться устойчивого развития транспортной инфраструктуры и обеспечить «бесшовный» проезд по дорогам, входящим в опорную сеть.

В Калмыкии в рамках проекта с 2019 года приведено в нормативное состояние 645 км автодорог регионального и 231 км местного значения. Подчеркивая роль национального проекта «Безопасные и качественные дороги», глава республики Бату Хасиков отметил, что с 2019 по 2023 год в Калмыкии отремонтировали в 7 раз больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.

Фото: Минстрой Республики Калмыкия

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