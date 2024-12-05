Сегодня состоялся телемост для ребят из Элисты и подшефного Антрацитовского муниципального округа ЛНР.

Этот третий урок цифры под названием «Код города: технологии в движении» провёл и. о. министра цифрового развития Республики Калмыкия Алексей Этеев. Уроки были посвящены применению современных технологий в сервисе такси Яндекс Go.

Учащиеся средней школы № 21 Элисты и Нижненагольчикской средней школы подшефного региона узнали о теории графов, лежащей в основе построения маршрутов, познакомились с алгоритмами поиска кратчайшего пути до пункта назначения, а также о балансе спроса и предложения в такси.

Алексей Этеев ответил на вопросы школьников по безопасности в сети интернет, дал рекомендации и посоветовал закрепить полученные на уроке знания на тренажере на сайте «Урок цифры».

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Калмыкия участвует во всероссийском образовательном проекте с 2018 года. За эти годы проведено около сорока «Уроков цифры».

Фото: Правительство Республики Калмыкия