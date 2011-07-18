В центральном районе Элисты введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия установлены распоряжением Главы Калмыкии. А причиной стал подтвержденный диагноз у домашней собаки одной из жительниц частного домовладения.

Специалисты ветеринарной службы проводят комплекс мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания и недопущению его распространения.

Как только Эдуард Богданов услышал новость о введении карантина по бешенству в своем районе города, он сразу же решил защитить от опасного заболевания своих домашних питомцев и себя. Кота он уже вакцинировал, а вот к восьмилетнему Хану вызвал ветеринарных врачей на дом.

Диагноз «бешенство» был установлен у домашней собаки одной из жительниц центрального района Элисты. К питомцу опасный вирус, скорее всего, попал после его общения с бездомными животными, считают специалисты.

Чтобы ликвидировать опасный очаг заболевания сразу после его выявления, специалисты провели подворовый обход, с целью вакцинации всех восприимчивых к бешенству животных. В зону риска вошли улицы Молоканова, Адучиева, Герасименко, Осипенко, Серова, Чапаева, Квартальная, Горького, Мечникова, проезд Кирпичный и проезд Мечникова.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, которое вызывается вирусом. Он поражает центральную нервную систему и исход его всегда один — летальный. Чтобы обезопасить себя и своих четвероногих любимцев — достаточно ежегодно проводить вакцинацию. Делается она бесплатно. И каких-либо осложнений не вызывает, однако, далеко не все элистинцы соблюдают это простое правило.

Наряду с этим есть и те, для кого здоровье домашних животных — всегда во главе угла.

С начала этого года в Элисте это единственный случай бешенства. В прошлом - таких было три. Городской ветслужбой на сегодня привито около двухсот домашних кошек и собак.