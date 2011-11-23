В стране будут проведены мероприятия в честь 800-летия Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год годом князя Невского. Архиепископ Юстиниан на встрече с журналистами рассказал, как ведется подготовка в Калмыкии, а также напомнил о великих деяниях князя.

Пример дружбы Александра Невского и хана Сартака, стала предпосылкой к становлению России как многонационального государства. Владыка напомнил о традиции почитания Невского в Калмыкии – в поселке Чилгир в 1885 году был построен храм в честь этого Святого, а в здании причта Александровской церкви в 1920 году была объявлена автономия Калмыкии.

В прошлом году был найден его медальон. Также, как сообщил Правящий архиерей, осенью прошлого года была начата работа по возведению храма-часовни в честь князя в районе села Обильное Сарпинского района.

Кроме того, в Калмыкии будут организованы творческие конкурсы, посвященные этой дате.

И примером для участников может стать ученица Яшалтинской художественной школы Ксения Шамрай. Ее работа «Александр Невский» заняла призовое место в заключительном этапе Международного детского фестиваля «Красота Божьего мира».