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18 февраля, 20:26
НовостиРелигия

В стране будут проведены мероприятия в честь 800-летия Александра Невского

В стране будут проведены мероприятия в честь 800-летия Александра Невского

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год годом князя Невского. Архиепископ Юстиниан на встрече с журналистами рассказал, как ведется подготовка в Калмыкии, а также напомнил о великих деяниях князя.

Пример дружбы Александра Невского и хана Сартака, стала предпосылкой к становлению России как многонационального государства. Владыка напомнил о традиции почитания Невского в Калмыкии – в поселке Чилгир в 1885 году был построен храм в честь этого Святого, а в здании причта Александровской церкви в 1920 году была объявлена автономия Калмыкии.

В прошлом году был найден его медальон. Также,  как сообщил Правящий архиерей, осенью прошлого года была начата работа по возведению храма-часовни в честь князя в районе села Обильное Сарпинского района.

Кроме того, в Калмыкии будут организованы творческие конкурсы, посвященные этой дате.

И примером для участников может стать ученица Яшалтинской художественной школы Ксения Шамрай. Ее работа «Александр Невский» заняла призовое место в заключительном этапе Международного детского фестиваля «Красота Божьего мира».

 

 

 

 

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