Вывести местных товаропроизводителей на федеральный рынок. Такую задачу поставил премьер-министр страны Михаил Мишустин после беседы с региональными предпринимателями. Калмыцкому бизнесу необходимо новое современное оборудование для того, чтобы он мог конкурировать с российскими поставщиками, крупными заводами и производствами. Однако, сделать это без комплексной автоматизации, продвижения местной продукции региональным предприятиям сложно.