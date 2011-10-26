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8 февраля, 20:25
НовостиЭкономика

Вывести местных товаропроизводителей на федеральный рынок

Вывести местных товаропроизводителей на федеральный рынок

Вывести местных товаропроизводителей на федеральный рынок. Такую задачу поставил премьер-министр страны Михаил Мишустин после беседы с региональными предпринимателями. Калмыцкому бизнесу необходимо новое современное оборудование для того, чтобы он мог конкурировать с российскими поставщиками, крупными заводами и производствами. Однако, сделать это без комплексной автоматизации, продвижения местной продукции региональным предприятиям сложно.

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