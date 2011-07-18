В Центральном хуруле с сегодняшнего проводятся предпраздничные молебны

Утром состоялся ритуал Кангсо, который призван умилостивить защитников. Завтра в 30-й лунный день будет проведен отвращения препятствий через сутру сердца. Во время этого ритуала в предыдущие годы в хуруле раздавали верующим тесто, для того чтобы они обтирали свое тело и тем самым они избавлялись от всего негативного. Но в это году в связи с пандемией ббудет организовано только чтение необходимых сутр. Каждый житель может в день Цаган Сар посмотреть трансляцию и молиться онлайн вместе со священнослужителями. Сама пятница начнется с торжественного подношения торма Палден Лхамо. В связи с тем, что Белый месяц выпадает на пятницу, молебен по усопшим переносится на субботу в два часа дня. Все ритуалы, включая праздничные, пройдут в режиме онлайн.