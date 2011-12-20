В этот день в 1549 году было создано внешнеполитическое ведомство России – Посольский приказ, который послужил началом развития дипломатической службы страны

Так что сегодня свой профессиональный праздник отмечают ее сотрудники. Во взаимодействии с министерством иностранных дел Калмыкия наращивает внешнеэкономическое и гуманитарное партнёрство с рядом стран, расширяя направления и объёмы экспорта продукции АПК - написал в своем инстаграм глава республики.

Мы последовательно укрепляем сотрудничество с Прикаспийским регионом, а также взаимодействие с другими дружественными государствами в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, образования и науки, отметил Бату Хасиков.