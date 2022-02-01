Бату Хасиков рассказал о поддержке предпринимателей

Глава Калмыкии поделился, что санкции в адрес России усиливаются по всем направлениям.

«Да, будет трудно. Но не надо сдаваться. Всегда находите возможности и действуйте», – обратился Бату Сергеевич к землякам.

Он также сообщил, что Правительство России предлагает льготное кредитование как один из инструментов для реализации предпринимательских идей. В свою очередь, Правительство Калмыкии расширяет действие региональных инструментов, которые уже показали свою эффективность. Глава региона подчеркнул, что в республике очень востребована программа содействия самозанятым.

«Их число в Калмыкии за прошлый год выросло с 758 до 3 349 человек. Это означает обеление экономики, трудоустройство наших жителей и дополнительные поступления в бюджет», – заявил руководитель Бату Хасиков.

Кроме того, Министерство экономики и торговли Калмыкии расширяет ряд мероприятий, которые проводит центр «Мой бизнес» для самозанятых граждан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В число мер поддержки вошли консультации, помощь в изготовлении рекламной продукции, льготное финансирование, вывод на маркетплейсы и тренинги. Помимо этого, ведомство запустит региональные образовательные программы, благодаря которым предприниматели смогут освоить создание новых товаров и услуг.