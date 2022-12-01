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20 марта, 09:34
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В Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" состоялась торжественная церемония "Ширәд заллһн" (интронизация) шаджин ламы республики

Отметим, в феврале этого года монашеская Сангха Калмыкии избрала нового верховного ламу Калмыкии, им стал геше Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов), которого утвердил Его Святейшество Далай-лама XIV.

По словам старшего администратора Центрального хурула Йонтен-гелюнга, главным атрибутом высшего духовного иерарха является трон, а в свою очередь держателем главного трона в хуруле является шаджин лама, потому после избрания всегда следует особая церемония.

Затем новый шаджин лама считается полноправным руководителем всего духовенства Калмыкии.

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