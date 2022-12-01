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20 марта, 09:07
Новости

С 1 по 30 апреля в Калмыкии пройдет Фестиваль тюльпанов. Ежегодный праздник состоится уже в десятый раз

С 1 по 30 апреля в Калмыкии пройдет Фестиваль тюльпанов. Ежегодный праздник состоится уже в десятый раз

В этом году праздник будет посвящен станет героическому эпосу "Джангар", признанному ЮНЕСКО жемчужиной мирового народного творчества. Во время концертов зрителям приоткроют завесу в сказочный мир благородных богатырей и волшебной страны Бумба - символ совершенства и баланса. Жителей и гостей Элисты ждут площадки в центральной части столицы и возле Сити-Чесс.

В программе – 10 концертов на площади Победы, турниры по национальной борьбе и стрельбе из лука, развлечения и конкурсы для детей, гастрономический фестиваль "МаханФест" и многое другое.

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