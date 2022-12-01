Сегодня продолжается республиканский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни "Мы – за здоровое будущее"

Он проводится в рамках вовлечения молодежи в здоровый образ жизни в соответствии с подпрограммой "Противодействие злоупотреблению наркотиков, алкоголем и их незаконному обороту".

Цель акции – формирование негативного отношения к пагубным привычкам через создание социальной рекламы. Проводится конкурс Агентством по делам молодежи Калмыкии и Республиканский центр молодежи. Продлится он до 30 марта.