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20 марта, 09:59
Новости

Сегодня продолжается республиканский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни "Мы – за здоровое будущее"

Сегодня продолжается республиканский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни "Мы – за здоровое будущее"
Он проводится в рамках вовлечения молодежи в здоровый образ жизни в соответствии с подпрограммой "Противодействие злоупотреблению наркотиков, алкоголем и их незаконному обороту".
 
Цель акции – формирование негативного отношения к пагубным привычкам через создание социальной рекламы. Проводится конкурс Агентством по делам молодежи Калмыкии и Республиканский центр молодежи. Продлится он до 30 марта.
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