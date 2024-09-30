В центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» продолжаются традиционные тантрические ритуалы.

3 октября монахи проведут Джинсег – Огненную пуджу. Этот ритуал связан с подношением через огонь буддам, бодхисатвам, защитникам Дхармы, божествам, духовным учителям.

Основная цель ритуала - удаление препятствий к долгой жизни, различных болезней, разного рода проблем, для успешного начала важных дел. Это удаление трудностей не только в материальной, но и в духовной жизни.

На подобных ритуалах важно породить чистую мотивацию. Считается, что на место, где проводится Огненная пуджа, спускаются божества. Хозяева местностей, рек, гор, степей и лесов собираются вместе, чтобы выслушать просьбы людей и принять их дары. Здесь удаляются следы, оставленные дурными, недобродетельными поступками, в особенности нарушенными обетами и обещаниями.

Важной частью обряда является молитва за лучшее перерождение ушедших в иной мир. Особенно это касается людей, погибших в результате катастроф, неизлечимых болезней, суицида. После проведения этого обряда они могут обрести другое, лучшее рождение.