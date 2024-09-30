Рифат Сабитов дал оценку действиям иностранных мессенджеров и интернет-платформ в России. Поводом стали громкие задержания по делу о склонении детей к нападениям на школы через игровые платформы.

Известно, что для связи фигуранты пользовались мессенджером Discord, с помощью которого украинские кураторы передавали инструкции по изготовлению средств поражения и планы нападений. К данной площадке претензии у российской стороны возникали и ранее. В частности, Discord не удаляет противоправный контент. И таких публикаций набралось уже около тысячи. Именно поэтому всё чаще звучат предложения по блокировке подобных площадок.

«Должна быть предмодерация у владельца таких площадок. Она, собственно, наверное, и есть. Но, к сожалению, призывы работать в законодательном поле РФ ни к чему не приводят, поэтому, собственно, — доигрались», — так отозвался заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов.

Необходимо отметить, что заградительные меры против нарушителей российского законодательства никак не скажутся на интересах российских пользователей. Сейчас происходит небывалый рост количества отечественного контента в различных сферах, в том числе в образовательном и игровом сегментах рунета. При этом российские программисты и производители ведут целенаправленную работу по созданию отечественных решений в сфере систем хранения и обработки данных. Это должно привести к тому, что российские данные будут храниться на российских серверах и будут недоступны для информационных угроз из внешней среды, а пользователи получат доступ к безопасному и конкурентному контенту.