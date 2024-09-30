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2 октября, 11:03
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Для животноводов заготовка кормов – важная сельзохкампания, которая начинается летом и продолжается до глубокой осени.

Для животноводов заготовка кормов – важная сельзохкампания, которая начинается летом и продолжается до глубокой осени.

Как сообщают в региональном профильном ведомстве на сегодня уже заготовлено грубых кормов свыше 80% от потребности. При этом, меры государственной поддержки сельхозпроизводителям были доведены в полном объеме.

«Из- за дефицита влаги, подчеркнет и.о. Министра сельского хозяйства региона Тимур Гаваев, необходимо организовать рациональное ведение животноводства, обеспечить сбалансированную структуру пастбищных угодий, особенно не допускать перегруза пастбищ». В интервью Вестям Калмыкии, руководитель ведомства, и акцентирует внимание на проблеме эффективного использования сельхозугодий.

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