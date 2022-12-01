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15 марта, 10:10
Новости

Каратисты Калмыкии стали призерами турнира по киокусинкай каратэ

Каратисты Калмыкии стали призерами турнира по киокусинкай каратэ

Соревнования прошли в Лабинске и были проведены в память о Герое России Игоре Марьенкове. В них приняло участие более 300 человек из разных регионов. Лаганскую команду представили воспитанники Хайрболата Чедирова.

По итогам первенства результаты распределились следующим образом: вторую ступень пьедестала заняла Камилла Очирова, почетного 3–го места удостоился Саян Чедиров.

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