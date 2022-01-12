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8 февраля, 17:08
НовостиСтроительство

В Целинном районе выявлены нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение»

В Целинном районе выявлены нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение»

По результатам электронного аукциона «Городской поликлиникой» было заключено соглашение на выполнение работ по строительству здания офиса врача общей практики с «Южной строительной компанией». Сумма контракта составила 9 миллионов рублей.

Районная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства. И вот, что сегодня сообщили в региональном ведомстве.

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