В Целинном районе выявлены нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение»

По результатам электронного аукциона «Городской поликлиникой» было заключено соглашение на выполнение работ по строительству здания офиса врача общей практики с «Южной строительной компанией». Сумма контракта составила 9 миллионов рублей.

Районная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства. И вот, что сегодня сообщили в региональном ведомстве.