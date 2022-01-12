8 февраля, 15:50
 4 °C
85,89
75,3
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 февраля, 17:02
НовостиОбществоОбразование

Сегодня День российской науки

Сегодня День российской науки

Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь исследовательской деятельности. В Калмыкии его отмечают все те, кто неравнодушен к её будущему, и своей работой помогает сделать жизнь в республике лучше.

В республике работают 4 научных центра. Главная кузница научных кадров – КалмГУ, именно здесь зарождаются передовые идеи и реализуются самые смелые проекты. В прошлом году в Калмыцком госуниверситете было реализовано 19 научно-исследовательских проектов, ВУЗ стал участником самой масштабной программы трансформации высшей школы – «Приоритет-2030» - говорится в поздравлении Главы республики Бату Хасикова. 

«Во все времена ученые и исследователи оказывали огромное влияние на историю всего мира. Наша страна обладает уникальным интеллектуальным потенциалом и является лидером во многих областях научных разработок. Свой вклад в научно-технологический прогресс России вносит и Калмыкия», - заключил руководитель региона.

Татьяна Шолохова - подробнее.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия