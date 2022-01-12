Рифат Сабитов принял участие в форуме цифровой безопасности Cyber Security Day

Кибератаки с каждым годом становятся все профессиональнее и изощреннее. Как противостоять этим угрозам, говорили сегодня в Общественной палате РФ. Там прошел форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье".

На площадке форума собрались более 400 участников, среди которых представители общественных организаций и государственных органов, СМИ, экспертного сообщества и все, кто хочет сделать онлайн-среду безопаснее.

В числе участников — председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Открывая работу форума, Рифат Сабитов подчеркнул, что проблема цифровой безопасности уже давно касается каждого из нас, угрозы могут нанести ущерб на любом этапе — от дистанционного обучения до кражи персональных данных при любой операции, от оказания государственных услуг до блокировки личных аккаунтов в социальных сетях их модераторами.

Деятельность органов госвласти, многие экономические операции, образование, здравоохранение, социальная политика, избирательные процессы — все это все больше происходит в цифровой среде и все больше нуждается в самых современных и актуальных механизмах защиты. Именно поэтому форум проходит на площадке Общественной палаты РФ. Его участники отмечают необходимость обсуждения и выработки всех мер по защите прав граждан, отметил Рифат Сабитов.

Александр Хинштейн, как руководитель профильного комитета Государственной думы, рассказал о законодательных инициативах российского парламента, которые направлены на защиту персональных данных и так называемого «приземления» зарубежных цифровых платформ, которые уже дают конкретные результаты в сфере цифровой безопасности нашей страны и ее граждан.

В свою очередь Алексей Гореславский подчеркнул важность поддержки создания в интернете и цифровой среде позитивного и полезного контента, который должен доминировать и самим фактом его существования уже делать цифровую среду более безопасной.

Цифровой безопасности одинаково угрожают и кибермошенники и различные деструктивные идеологические платформы, а зачастую и сами так называемые экосистемы, которые не подчиняются национальному законодательству и не хотят выполнять его требования, которые направлены на защиту прав граждан.

Отмечено, что одной из главных целей киберпреступников является доступ к коммерческой информации компаний и конфиденциальным данным клиентов. Оперируя ими, они могут совершать нелегальные сделки, осуществлять транзакции и снимать средства со счетов физических лиц. Итог — миллиарды рублей ущерба.

Самое слабое звено в этой цепочке — по-прежнему пользователь. Но при этом в корпоративной среде 80 процентов нарушений совершают сами сотрудники, часть их них делают это преднамеренно.

Участники сошлись во мнении, что полностью предотвратить киберугрозы нельзя, но нужно минимизировать ущерб от них, а также повышать цифровую грамотность россиян.