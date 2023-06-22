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26 июня, 10:12
Новости

В Целинном районе ведут борьбу с вредителями

В Целинном районе ведут борьбу с вредителями
Ситуация с распространением саранчи находится на особом контроле. Всего специалисты обследовали свыше 71000 гектаров. Единичное заселение саранчовых обнаружено на территории более 12 тыс. гектаров. Своевременно выявлены первые очаги вредителей на территории Троицкого и Ики-Чоносовского СМО. Растениеводы района приступили к химической обработке посевных площадей. Она проводится авиационным и наземным способом. Об этом сообщает пресс-служба Целинного РМО.
 
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