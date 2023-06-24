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27 июня, 07:03
Новости

Посетители фотовыставки «Красота и таинства природы» могут переместиться в любой заповедный уголок Калмыкии

Она проходит в национальном музее в рамках проекта КТК « Сохраним природу родного края». В экспозиции представлено 60 работ, сделанных фотографами-натуралистами в разные времена года и посвящена исчезающим видам флоры и фауны.
 
На выставке посетители могут переместиться в любой заповедный уголок дикой природы Калмыкии и почувствовать палящее степное солнце в европейской пустыне, дуновение ветра на тюльпанных полях, увидеть стремительный бег степных антилоп, очутиться высоко в небе вместе с гордым орлом и полюбоваться на танец журавлей.
 
Отметим, что выставка продлится до 21 июля.
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