Готовим пары - повышаем урожайность зерна - так считают земледельцы сельхозпредприятия «Первомайский» Приютненского района

Ведь их подготовка - один из основных моментов в работе с озимыми. Механизаторы бригады Игоря Абдулаева приступили уже к третьей культивации паров. Секрет успеха прост, здесь считают, что, надо все делать вовремя.



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