26 июня, 11:56
 27 °C
91,49
84,08
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 июня, 08:45
Новости

Готовим пары - повышаем урожайность зерна - так считают земледельцы сельхозпредприятия «Первомайский» Приютненского района

Готовим пары - повышаем урожайность зерна - так считают земледельцы сельхозпредприятия «Первомайский» Приютненского района

Ведь их подготовка - один из основных моментов в работе с озимыми. Механизаторы бригады Игоря Абдулаева приступили уже к третьей культивации паров. Секрет успеха прост, здесь считают, что, надо все делать вовремя.

Подробный рассказ нашего корреспондента о ходе сельскохозяйственной кампании смотрите в дневных выпусках вестей.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия