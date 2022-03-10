В Целинном районе сельской школе присвоили имя заслуженного агронома Калмыцкой АССР Андрея Башанкаева

Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков. Как отметил руководитель, Оватинской средней школе присвоено новое имя, чтобы увековечить память Андрея Башанкаева — депутата Верховного Совета Калмыцкой АССР, заслуженного агронома Калмыцкой АССР.

С ходатайством об увековечивании памяти Андрея Андреевича, обратились жители поселка Овата, которые помнят его, как успешного руководителя племсовхоза имени Калинина, опытного хозяйственника, общественного деятеля, сделавшего много полезных дел для своих односельчан.

Просьбу оватинцев подержал и районный депутатский корпус, принявший на одной из последних сессий положительное решение по данному вопросу.



