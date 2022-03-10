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11 апреля, 14:34
НовостиКриминалПроисшествия

В Калмыкии полицейскими задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

В Калмыкии полицейскими задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Элисте в ходе несения службы на территории вокзала был задержан 45-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске.

Полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, скрывавшегося в зале ожидания. Как оказалось, мужчина скрывался от правоохранительных органов за совершение преступления.

В отношении него в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, однако вскоре он скрылся от органов дознания и был объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска – межмуниципальному отделу МВД по Городовиковскому району.

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