В Калмыкии полицейскими задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Элисте в ходе несения службы на территории вокзала был задержан 45-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске.



Полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, скрывавшегося в зале ожидания. Как оказалось, мужчина скрывался от правоохранительных органов за совершение преступления.



В отношении него в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, однако вскоре он скрылся от органов дознания и был объявлен в розыск.



Как сообщает пресс-служба МВД по РК, задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска – межмуниципальному отделу МВД по Городовиковскому району.