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11 апреля, 15:38
НовостиПолитика

Уже 4-ю неделю Бадма Башанкаев входит в число лучших "Табеля депутатов"

Уже 4-ю неделю Бадма Башанкаев входит в число лучших "Табеля депутатов"

Бадма Башанкаев, депутат нижней палаты ФС РФ, представляющий Калмыкию, вошел в пятерку ведущих деятелей Госдумы Восьмого созыва за неделю с 4 по 10 апреля на ряду с депутатами из Москвы, Чеченской Республики и Рязанской области.

"Табель депутатов" составляется каждый понедельник. В нем дается независимая оценка деятельности парламентариев. В рейтинге не рассматриваются спикер, его заместители, а также главы фракций.

Учитываются три показателя - законотворческая работа, публичная активность в медиа и соцсетях, а также лоббирование интересов своих регионов, отраслей и сообществ.

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