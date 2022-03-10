Уже 4-ю неделю Бадма Башанкаев входит в число лучших "Табеля депутатов"

Бадма Башанкаев, депутат нижней палаты ФС РФ, представляющий Калмыкию, вошел в пятерку ведущих деятелей Госдумы Восьмого созыва за неделю с 4 по 10 апреля на ряду с депутатами из Москвы, Чеченской Республики и Рязанской области.



"Табель депутатов" составляется каждый понедельник. В нем дается независимая оценка деятельности парламентариев. В рейтинге не рассматриваются спикер, его заместители, а также главы фракций.



Учитываются три показателя - законотворческая работа, публичная активность в медиа и соцсетях, а также лоббирование интересов своих регионов, отраслей и сообществ.