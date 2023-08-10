В Целинном районе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате утопления в водоеме

Проверкой установлено, что 14 августа 2023 года в дневное время в ходе купания в искусственном пруду вблизи с. Вознесеновка Целинного района Республики Калмыкия утонул 44-летний местный житель.

15 августа 2023 года в ходе поисковых мероприятий тело мужчины обнаружено в том же пруду.

На место происшествия незамедлительно выехал следователь межрайонного следственного отдела, проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.

В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК России по Калмыкии