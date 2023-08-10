Более 600 тыс. руб. было похищено мошенниками у жителей Республики за минувшую неделю

Злоумышленники как новые схемы обмана, так и используют уже отработанные методы. Чаще всего под видом банковских работников, сотрудников правоохранительных органов и работодателей они убеждают жителей перевести денежные средства на «резервные счета», подписать бумаги, прислать реквизиты банковских счетов.

Всего за указанный период своих денег лишились 6 человек. Двое из них - пенсионеры. Так, у 67-летней элистинки под предлогом погашения всех долговых денежных обязательств было похищено210тыс. руб. посредством мессенджера. Но есть и те жители, кто не попадается уловки мошенников.