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16 августа, 15:16
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Рисунок юной художницы из Калмыкии представлен в новой Третьяковке

Рисунок юной художницы из Калмыкии представлен в новой Третьяковке

Сувсана Гаряева вошла в число победителей Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагога и наставника в произведениях молодых художников». Она проходит в рамках II Международного детского культурного форума и приурочена к Году педагога и наставника.

По признанию Сувсаны, она изобразила девушку в калмыцкои платье неслучайно. Восхитившись преподавателем домбры в своей школе она решила отразить это в своем рисунке.

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