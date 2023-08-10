Рисунок юной художницы из Калмыкии представлен в новой Третьяковке

Сувсана Гаряева вошла в число победителей Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагога и наставника в произведениях молодых художников». Она проходит в рамках II Международного детского культурного форума и приурочена к Году педагога и наставника.

По признанию Сувсаны, она изобразила девушку в калмыцкои платье неслучайно. Восхитившись преподавателем домбры в своей школе она решила отразить это в своем рисунке.