Правительство упростило правила закупки лекарств для детей с орфанными-редкими заболеваниями

Фонд «Круг добра» специально создан по инициативе Президента для оказания помощи ребятам со сложными диагнозами по всей стране. Теперь он сможет быстрее предоставлять необходимые препараты. Лекарства можно будет закупать сразу после их регистрации в России, ещё до того, как они поступят на рынок.

Это касается и самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии – «Zolgensma». Процедуры, необходимые для его официального применения в России, завершились ещё в декабре.