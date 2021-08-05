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4 октября, 18:25
НовостиПроисшествия

8 ДТП произошли в Калмыкии за минувшую неделю

8 ДТП произошли в Калмыкии за минувшую неделю

В них пострадало 12 человек.

Такие данные, по итогам недели сегодня приводят в ГИБДД. Оно из них произошло 1 октября.

49-летний элистинец за рулем иномарки двигался по трассе Элиста-Ремонтное и на 6 километре столкнулся с другим автомобилем «Киа» под управлением 29-летнего жителя Дагестана.

В результате – медпомощь понадобилась обоим водителям и пассажирке «Киа». А двумя днями ранее в ДТП по улице Пушкина и в 9 микрорайоне Элисты пострадали двое несовершеннолетних.

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