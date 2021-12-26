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27 января, 20:05
НовостиЭкология

В Целинном районе подвели итоги конкурса экологических рисунков

В Целинном районе подвели итоги конкурса экологических рисунков

Он был организован Центром детского творчества. Основная его цель -  привлечь внимание детей к проблеме сохранения окружающей среды и повысить уровень экологической культуры.

Так, среди участников начальных классов победителем стала ученица Ики-Чоносовской школы Дельгир Аржуева. Среди школьников среднего звена первое место заняла Галина Халенгинова из Хар-Булука. У старшеклассников первое место не присуждалось, а второй в районном конкурсе рисунков стала Самира Микаилова из Вознесеновки.

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