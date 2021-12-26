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27 января, 20:35
НовостиПамять

Музей столичной школы №2 получил очередную награду

Музей столичной школы №2 получил очередную награду

 На этот раз ребята из поискового отряда «Память» стали победителями Всероссийского конкурса  следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат».

 Средства сертификата уже решено направить на обустройство могилы героя, чей прах покоится на элистинском погосте и чью историю ребята рассказали в рамках проекта.

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За всеми этими победами стоит огромная работа, как самих ребят, их родителей, так и бессменного руководителя музея истории школы №2 Татьяны Пугачёвой. Старейшее образовательное учреждение Элисты – это часть её жизни. А о достижениях музея и его новых проектах она рассказывает ярко и вдохновенно.

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