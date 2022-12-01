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3 марта, 14:16
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В Целинном районе перед судом предстанет местный житель за применение насилия в отношении представителя власти

В Целинном районе перед судом предстанет местный житель за применение насилия в отношении представителя власти

Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 18.01.2023 мужчина, несогласный с прибытием к месту его жительства сотрудников полиции для установления его причастности к совершению административного правонарушения, нанес одному из них не менее трех ударов в область лица и головы, причинив потерпевшему телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы расценены как легкий вред, причиненный здоровью человека.

Уголовное дело направлено надзорным ведомством в Целинный районный суд республики для рассмотрения по существу.

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