В них находится информация о теоретических знаниях и практических навыках студентов. Кроме того, в приложении к диплому вместе с оценками теперь вносятся сведения о месте прохождения практики, видах освоенной деятельности и оборудования, а также о технологиях и программном обеспечении, которыми владеет студент.
Как сообщили в пресс-службе профильного министерства, нововведения помогут работодателю узнать квалификацию студента, а выпускнику – расширить возможности для трудоустройства.
3 марта, 13:47
С марта в Калмыкии, как и по всей стране, на дипломах о среднем профессиональном образовании будут размещать специальные QR-коды
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