С марта в Калмыкии, как и по всей стране, на дипломах о среднем профессиональном образовании будут размещать специальные QR-коды

В них находится информация о теоретических знаниях и практических навыках студентов. Кроме того, в приложении к диплому вместе с оценками теперь вносятся сведения о месте прохождения практики, видах освоенной деятельности и оборудования, а также о технологиях и программном обеспечении, которыми владеет студент.



Как сообщили в пресс-службе профильного министерства, нововведения помогут работодателю узнать квалификацию студента, а выпускнику – расширить возможности для трудоустройства.