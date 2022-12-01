По материалам прокурорской проверки 6 должностных лиц республиканских учреждений привлечены к административной ответственности

Столичной прокуратурой по обращению юридического лица проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что шестью республиканскими учреждениями своевременно не размещались сведения о государственных контрактах, об исполнении и оплате государственных контрактов.



По данным фактам в адрес руководителей учреждений было внесено 6 представлений, которые находятся на рассмотрении, а также в отношении ответственных должностных лиц было возбуждено 6 административных производств по ч.2 ст.7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками), по результатам рассмотрения которых УФАС по РК виновные лица привлечены к административной ответственности.



Постановления административного органа в законную силу не вступили, сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.