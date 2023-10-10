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11 октября, 09:37
Новости

Столовая 8 школы признана лучшей в Элисте

Столовая 8 школы признана лучшей в Элисте

Подведены итоги на республиканском этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2023». Теперь коллектив примет участие в федеральном этапе. Конкурс проводится уже четвертый год подряд по инициативе министерства просвещения России. Это профессиональные состязания школьных поваров и специалистов питания.

Напомним, в прошлом году представители степного региона также успешно выступили на всероссийском конкурсе, в число 20 лучших вошли представители Троицкой средней школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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