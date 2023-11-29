В Целинном доме-интернате прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов

Участники ансамбля «Иткл» Детского психоневротического интерната подготовили концерт для дедушек и бабушек. Ребята исполнили народные танцы, которые сопровождались бурными аплодисментами зрителей и пожеланиями встретиться вновь.

«В эти дни мы стараемся привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, которые живут рядом - отметила Заместитель Председателя Правительства – Министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.