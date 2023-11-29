30 ноября, 19:34
 8 °C
96,88
88,58
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 ноября, 13:27
НовостиСобытие

В Целинном доме-интернате прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов

В Целинном доме-интернате прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов

Участники ансамбля «Иткл» Детского психоневротического интерната подготовили концерт для дедушек и бабушек. Ребята исполнили народные танцы, которые сопровождались бурными аплодисментами зрителей и пожеланиями встретиться вновь.

«В эти дни мы стараемся привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, которые живут рядом - отметила Заместитель Председателя Правительства – Министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия