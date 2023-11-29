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30 ноября, 13:47
Новости

Сегодня в элистинском детском саду был пожар

Сегодня в элистинском детском саду был пожар

Задымление в подвальном помещении произошло в 7 утра. По информации регионального МЧС, огнём были уничтожены предметы быта на площади 1,5 кв.м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались силы и средства Элистинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причина возникновения ЧП, материальный ущерб и виновные устанавливаются. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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