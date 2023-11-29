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30 ноября, 12:54
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Министр здравоохранения Булат Сараев прокомментировал ДТП с участием кареты скорой помощи

Министр здравоохранения Булат Сараев прокомментировал ДТП с участием кареты скорой помощи

Двое медиков и водитель скорой, а также второй автомашины находятся в травмцентре ресбольницы с травмами легкой степени тяжести. Министр подчеркнул, что спешка и невнимательность на дороге, всегда приводят к неприятным результатам.

Напомним, авария произошла вчера вечером. Дежурный экипаж направлялся на экстренный вызов. На ул. Ленина скорая столкнулась со Шкодой Рапид, под управлением 21-летнего элистинца,. Пациентов в машине скорой в момент аварии не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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