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14 ноября, 16:44
НовостиСтроительство

В Целинной средней школе открылся обновленный спортивный зал

В Целинной средней школе открылся обновленный спортивный зал

Объект был отремонтирован в рамках нацпроекта «Образование» федеральной программы «Успех каждого ребенка». На строительные работы из всех видов бюджетов затрачено более двух миллионов рублей.

Если раньше помещение не отвечало всем санитарным нормам, то теперь в обновленном спортзале - новое безопасное напольное покрытие, раздевалки и душевые. Установлены пластиковые окна, новые баскетбольные щиты, появились светодиодные светильники.

В прошлом году школа отметила полувековой юбилей. За эти годы здание сильно обветшало. Потому в планах – реконструкция самого образовательного учреждения.

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